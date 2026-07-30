Rechazan comerciantes de Estación Manuel camellón central

Señalan que ese espacio es utilizado como estacionamiento por tráileres y paseantes que son quienes consumen en sus negocios

Comerciantes establecidos en el poblado Estación Manuel, del municipio de González, manifestaron su inconformidad por la obra de modernización vial que incluye la instalación de alumbrado público sobre la carretera.

Los afectados señalaron que no están de acuerdo en que se construya un camellón central donde se están colocando las luminarias, debido a que ese espacio es utilizado como estacionamiento por tráileres y paseantes que son quienes consumen en sus negocios.

“Nuestros clientes son el tráfico pesado; cuando un camión se estaciona va a tres negocios, hace 20 años a nosotros nos impactó en un 50 por ciento nuestras ventas con la construcción del libramiento”, dijo Norma Alicia Alcalá Espinosa, una de las más afectadas.

Recalcaron que no fueron tomados en cuenta para la realización de esta obra, la cual ya comenzó y actualmente está obstruyendo el tráfico vehicular en la zona, generando caos y afectaciones a la actividad comercial.

Piden colocar postes en las orillas

Los comerciantes expresaron que el desarrollo de una comunidad no siempre tiene que estar ligado a la modernización vial de la forma en que se está planteando.

“El desarrollo de una comunidad no siempre tiene que estar ligado a la modernización vial”, comentaron.

Aunque coincidieron con el Ayuntamiento local en la necesidad de modernizar la imagen del poblado, solicitaron que los postes de alumbrado sean colocados en las orillas y no en el centro.

De esta manera, explicaron, se podría continuar utilizando el carril central como estacionamiento, sin afectar a los clientes ni a las ventas, y se lograría un beneficio para todos sin perjudicar la economía local.

En un recorrido realizado por este medio de comunicación, se pudo constatar el descontento por la realización de la obra, aunque hubo quienes la defienden al señalar que esto atraerá más clientes.

“No nos consultaron para hacerla”, dijo uno de los comerciantes.