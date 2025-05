Rechaza INE 258 ciudadanos como observadores electorales 

El Vocal de Organización Electoral del 05 Consejo Distrital con cabecera en Ciudad Victoria, Servando Leal Malibrán, informó que se registraron un total de 1,022 ciudadanas y ciudadanos para participar como observadores electorales en la Elección Judicial que se realizará el próximo 1 de junio, pero al final fueron aprobadas 764 solicitudes, es decir, fueron rechazados 258 ciudadanos por no reunir los requisitos establecidos en la convocatoria.

“Se fue realizando una depuración porque algunos aparecían en listados como afiliados a partidos políticos, y otros que no reunieron los requisitos, por decir, su credencial de elector estaba vencida y quedaron fuera, entonces quedaron 764 ciudadanos”, dijo el funcionario electoral.

Dijo que ya cumplieron con el curso de capacitación al menos 600 observadores electorales y el resto lo hará en estos del fin de semana en modalidad virtual, en donde a los que están acreditados se les dejará en claro que tienen derecho a observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los que se lleven a cabo durante la jornada de esta y las sesiones de los órganos electorales del INE, presentarse en una o varias casillas independientemente del domicilio registrado en la credencial para votar, solicitar ante los órganos desconcentrados del INE la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades.

Además, tienen la obligación de no sustituir, obstaculizar, ni interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales, no declarar tendencias sobre las opiniones del proceso electoral, no externar ofensa, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales, no declarar el triunfo de los contendientes, no portar, utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos o candidatas, posturas políticas o cualquiera de las respuestas del proceso electoral.

