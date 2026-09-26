Rechaza Crevi Auto incumplir contratos tras las protestas

Manifestantes encadenaron los accesos de la sucursal y sustrajeron equipo de cómputo tras una convocatoria lanzada en las redes.

La empresa Crevi Auto, S.A. de C.V. informó sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de septiembre de 2026 en su oficina de Tampico, Tamaulipas, donde un grupo de personas se presentó a exigir devoluciones de dinero.

A través de un comunicado, la compañía aseguró que atendió a la gente desde un inicio para revisar sus casos y dar opciones, afirmando que revisaron los documentos legales y que no han incumplido los contratos firmados por los clientes.

Bloqueos y amenazas

La empresa señaló que el problema creció porque una persona lanzó una convocatoria en redes sociales, lo que provocó la llegada de más gente, entre ellos personas que ni siquiera eran clientes de la empresa.

Durante la protesta, las personas afuera pusieron cadenas y candados en las entradas para evitar que los empleados salieran, comieran o se comunicaran.

Crevi aclaró que cualquier ofrecimiento o entrega extraordinaria durante el conflicto fue únicamente para proteger a sus empleados y lograr que los liberaran, pero esto no significa que reconozcan alguna culpa.

Daños a las instalaciones

Las instalaciones reportaron daños en la sucursal, así como el robo de computadoras, muebles, herramientas y papeles de la oficina.

Por lo que la empresa agradeció la ayuda de las autoridades y confirmó que entregará fotos, videos y transmisiones públicas para que las investigaciones identifiquen a los responsables de los robos y agresiones.

Asimismo, indicaron que, por respeto al proceso legal, no darán nombres en público.