Recarpetean tramo de carretera Victoria-El Mante tras accidente

Automovilistas que a diario transitan por esta vía federal reconocieron los trabajos, pero pidieron que no sea solo un bacheo aislado

Luego del fatal accidente registrado hace aproximadamente dos semanas, donde una automovilista perdió la vida justo antes de llegar al poblado El Encino, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició el recarpeteo en los puntos más peligrosos del tramo carretero Victoria - El Mante.

Cuadrillas de trabajadores ya laboran en la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la zona considerada de mayor riesgo, donde los baches y el deterioro del asfalto han sido causa constante de percances.

La carretera Victoria - El Mante, especialmente antes de llegar a El Encino, es conocido por los automovilistas como uno de los puntos de mayor riesgo de Tamaulipas.

Transitar entre baches, sobre todo en temporada de lluvias, representa un riesgo latente, pues cada vez que se presentan fenómenos meteorológicos se registran dos o tres accidentes en esta rúa.

Inversión para modernizar carreteras en Tamaulipas

De acuerdo con la información oficial, se tiene una inversión de 2 mil millones de pesos para la modernización carretera en Tamaulipas, así como la rehabilitación de varios puentes federales, lo que permitirá mejorar la conectividad y la seguridad vial.

De ese paquete, al estado le corresponden 300 millones de pesos destinados específicamente para carreteras estatales, recurso con el que se busca atender los tramos más deteriorados y con mayor índice de siniestralidad.

Automovilistas que a diario transitan por esta vía federal reconocieron los trabajos, pero pidieron que no sea solo un bacheo aislado, sino una rehabilitación integral, ya que es una carretera de alto flujo que conecta la capital del estado con la zona cañera y el sur de Tamaulipas.

Automovilistas piden rehabilitación integral de la carretera

Se espera que en los próximos días los trabajos se intensifiquen antes de que inicie con mayor fuerza la temporada de lluvias, aunque el periodo de precipitaciones al parecer ya pasó.

Los automovilistas reconocen que esta acción es beneficia, lo que señalan es la tardanza con la que actúa la autoridad federal, ya que esta vía es considerada la más peligrosa.