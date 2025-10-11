Reaparecen las cascadas de Juan Capitán, tras lluvias recientes

Estas cascadas naturales, ubicadas a unos 11 kilómetros al sur de Ciudad Victoria, son un atractivo turístico popular en la zona

Las cascadas de Juan Capitán, ubicadas en el Ejido La Boca de Juan Capitán, a unos 11 kilómetros al sur de Ciudad Victoria, Tamaulipas, han reaparecido debido a las recientes lluvias en la región.

Estas cascadas naturales son un atractivo turístico popular en la zona, especialmente durante la temporada de lluvias debido a los escurrimientos de la Sierra Madre Oriental.

El acceso a las cascadas se encuentra a unos 15 minutos del centro de Ciudad Victoria, lo que las hace un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Reaparición reciente

Las cascadas reaparecieron recientemente en junio de este año, después de un período de sequía, gracias a las lluvias registradas en la entidad.

En el 2024 también se registró este espectáculo natural, pero previamente hubo un largo periodo de años sin presentarse.

La creciente del agua ha generado un espectáculo natural impresionante, atrayendo a familias y turistas a la zona, muchos de ellos con falta de cultura ambiental quienes dejan la basura y botellas de vidrio, aunque por fortuna son solo unos cuantos.

Peligros potenciales

Es importante tener precaución al visitar las cascadas porque las piedras suelen ser resbaladizas, especialmente para niños y adultos mayores, ya que el agua puede ser peligrosa.

Se recomienda evitar acercarse demasiado al borde de las cascadas y no permitir que los niños se acerquen sin supervisión.

Además, es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades locales y respetar las normas de seguridad para evitar accidentes.

Actividades y acceso

Las cascadas de Juan Capitán ofrecen oportunidades para actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y camping.