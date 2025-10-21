Reanudan clases en el sur el estado tras lluvias

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que las escuelas del sur del estado reanudaron clases tras las inundaciones

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que las escuelas del sur del estado reanudaron clases tras las inundaciones, aunque la recuperación es gradual.

Dijo que los daños han sido severos, por lo que más de10 escuelas permanecieron cerradas debido a los daños causados por las precipitaciones, situación que obligó a implementar las clases en modalidad virtual.

“Si están trabajando, de hecho, cuando entré y saludé a los alumnos, lo que se busca es que como también se dañó algo de las computadoras que no lograron levantar y algo de los libros de texto gratuitos, también les vamos a ayudar a eso, pero felizmente las clases siguen”, explicó Valdez García.

Al menos 600 estudiantes fueron afectados mientras se realizaban los trabajos de rehabilitación en el corto plazo en 7 primarias y 3 secundarias de Tampico, Madero y Altamira.