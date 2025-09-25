Realizarán en Reynosa el evento 'Parrilleros con Causa'

El evento tiene como objetivo apoyar a personas de la sociedad que requieren aparatos como sillas de ruedas para poder continuar con sus actividades

La iniciativa privada, encabezada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Club Rotario Centenario, anunció que este próximo sábado por la tarde la ciudad será sede del evento denominado “Parrilleros con Causa”.

Se trata de una jornada de convivencia y competencia en el arte del asado, en la que empresas socialmente responsables participarán con sus equipos en un concurso fraterno preparando diferentes cortes de carne.

Más que una competencia, el evento tiene un objetivo solidario: apoyar a personas de la sociedad que requieren aparatos como sillas de ruedas para poder continuar con sus actividades.

Como parte del esfuerzo colectivo, las empresas participantes ya realizaron aportaciones económicas con las que se adquirieron las primeras 15 sillas de ruedas, mismas que serán entregadas a la comunidad.

“Parrilleros con Causa” se ha consolidado como un ejemplo de unión y compromiso social, demostrando que la voluntad de ayudar puede transformar la organización de un concurso gastronómico en un gesto de apoyo para quienes más lo necesitan.

Al respecto, Roberto Avilez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, destacó que la finalidad del evento es fortalecer la convivencia y transmitir lo positivo que se está haciendo en la ciudad.

“Convivir, la idea es eso, que podamos convivir, que podamos comunicar lo bueno que se está haciendo en Reynosa y que hay unión entre los organismos, en las mismas autoridades, que es lo que queremos mencionar.

"Más o menos que vamos a empezar a las 12, si no se quieren ahumar mucho, no lleguen a las dos ya cuando la carne esté lista, o si quieren ayudar en la parrilla pueden venir un poco antes; es de dos a cuatro cuando va a estar la comida calientita”, expresó.