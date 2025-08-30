Realizará Reynosa la Feria de Regreso a Clases 2025

El evento reunirá a más de 40 proveedores, lo que representa no solo un beneficio para el bolsillo de los reynosenses, sino un respaldo al sector empresarial

Con el propósito de apoyar la economía de las familias y fortalecer al comercio local, el Ayuntamiento de Reynosa llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases 2025 los días 29, 30 y 31 de agosto en el Auditorio Municipal.

El secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, Mauricio Treviño Garza, informó que la invitación está abierta a todos los estudiantes inscritos en el próximo ciclo escolar y a sus familias, quienes podrán acceder a descuentos en útiles escolares, material de papelería, uniformes y calzado.

“La invitación es para que asistan todos los que están inscritos a este siguiente ciclo escolar y ahí encuentren muy buenos descuentos en útiles escolares, material de papelería, uniformes y zapatos. No se la pierdan, es el momento ideal para comprar todo aquello que les falta a nuestros estudiantes aquí en Reynosa”, señaló el funcionario.

El evento reunirá a más de 40 proveedores, todos 100% locales, lo que representa no solo un beneficio directo para el bolsillo de los reynosenses, sino también un respaldo al sector empresarial de la ciudad.

“Va a haber más de 40 proveedores ofertando descuentos. Es una feria que va a tener muy buena participación de proveedores, todos de aquí de Reynosa. Se busca llevar un beneficio al bolsillo de los ciudadanos, pero también apoyar a las empresas locales”, agregó Treviño Garza.

La feria se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con la expectativa de una amplia asistencia de la ciudadanía.