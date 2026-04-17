Realizará Gobierno obras en más de 300 escuelas de Tamaulipas

Cerca del 75 por ciento de los recursos se concentra en 10 municipios con mayor demanda educativa, entre ellos Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria

El director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, informó que para el ejercicio 2026, se cuenta con un techo presupuestal aproximado de 400 millones de pesos, con el que se prevé intervenir en más de 300 escuelas mediante acciones de rehabilitación y construcción.

“La planeación enviada por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, contempla atender a los diversos planteles escolares de la entidad, de los cuales alrededor de 60 ya están validados y en proceso de contratación”, señaló.

Cerca del 75 por ciento de los recursos se concentra en 10 municipios con mayor demanda educativa, entre ellos Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando, Victoria, El Mante y la zona conurbada del sur del estado, sin dejar de atender planteles en comunidades rurales.

Castillo Sagástegui, dijo que durante 2025 se atendieron alrededor de 60 a 65 subestaciones eléctricas, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de infraestructura ante las altas temperaturas en los planteles educativos.

Entre las principales necesidades en zonas rurales son la sustitución de subestaciones eléctricas, impermeabilización, rehabilitación de servicios sanitarios, suministro de agua potable mediante cisternas, construcción de techumbres y delimitación perimetral.