Realizan última Feria del Empleo en Reynosa con mil vacantes;

El Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas informó que 14 mil 500 personas han conseguido colocarse en algún puesto laboral durante este año

Con una oferta aproximada de mil vacantes laborales y la participación de 60 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, se llevó a cabo en Reynosa la última Feria del Empleo programada para esta ciudad, como parte de las estrategias para vincular a quienes buscan trabajo con las empresas que requieren personal.

Durante el evento, Consuelo Nallely Lara Monrroy, directora general del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas, destacó los resultados alcanzados mediante estas jornadas de reclutamiento en todo el estado, donde se ha logrado atender a miles de personas y concretar una importante cantidad de contrataciones.

La funcionaria informó que, en lo que va del año, alrededor de 50 mil personas han recibido atención a través de los servicios de empleo, de las cuales aproximadamente 14 mil 500 han conseguido colocarse en algún puesto laboral.

“En este año tenemos alrededor de 50 mil atendidos en todo el estado y tenemos una colocación de alrededor de 14 mil 500 personas colocadas”, señaló.

Explicó que Reynosa ha sido una de las ciudades más beneficiadas con estas estrategias, debido a su dinamismo económico, la concentración de población y la llegada constante de personas de otras regiones que buscan mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo.

En ese sentido, destacó que el crecimiento comercial también ha generado nuevas necesidades de contratación, particularmente por la apertura de establecimientos y centros comerciales que solicitan el respaldo del Servicio Nacional del Empleo para sus procesos de reclutamiento.

“En comercio han estado llegando muchas nuevas empresas, centros comerciales que han solicitado el apoyo de nuestro reclutamiento”, comentó.

La directora estatal precisó que, aunque esta fue la última Feria del Empleo del año en Reynosa, las actividades de vinculación laboral continuarán en otras regiones de Tamaulipas. Como parte de esta agenda, anunció una jornada en Ciudad Madero para atender también a buscadores de empleo de Tampico.

“El día de mañana tenemos una en el Sol de Tamaulipas, en Ciudad Madero; vamos a abarcar Tampico y Madero y vamos a cerrar el año con la última feria, que va a ser el día 10 en Matamoros”, informó.

Con estas jornadas, el Servicio Nacional del Empleo busca mantener el acercamiento entre el sector empresarial y la población que requiere incorporarse al mercado laboral, aprovechando la apertura de nuevas fuentes de trabajo en las distintas regiones del estado.