Realizan jornada educativa contra abuso y maltrato infantil

Este lunes se llevó a cabo la primera Jornada Educativa contra la Violencia, Abuso y Maltrato Infantil, en las escuelas de educación básica.

En la escuela primaria “Miguel F. Martínez”, se reunió al alumnado en las canchas y se les entregó material impreso para colorear, con el semáforo del cuerpo.

Las manos para saludar están en verde; el cabello y el brazo, en amarillo, pero otras zonas íntimas aparecen en rojo, pues nadie las debe tocar.

Norma Leticia Rivera Martínez, directora del plantel, y personal docente, dieron la explicación detallada a las y los niños, además realizaron otras actividades con la misma temática, en presencia de los padres de familia que también se reunieron en la cancha.

“Esta ocasión estamos atendiendo un indicativo de parte de la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de abrir un espacio que creo que era muy necesario con esta jornada que es denominada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil”, explicó Rivera Martínez. “Es la primera jornada a nivel nacional, con la intención de que los adultos que atendemos en el proceso educativo a los alumnos, seamos más conscientes, más responsables y más comprometidos en salvaguardar su integridad en todos los sentidos, tanto física como psicológica”.

Refirió que es un tema muy delicado, pero necesario, pues la red está saturada de imágenes inapropiadas que los niños pueden ver en los dispositivos móviles, y requieren de orientación constante de los padres.

Pero debido a la economía actual, en la mayoría de las familias ambos trabajan y no tienen suficiente tiempo para asesorar a sus hijos.

“Tan amplia esa red que es una vorágine, todos sabemos que navegar en Internet es una caja de pandora, que muchas veces bien llevado te nutre, pero cuando no hay supervisión también te forma y hace que los niños estén muy vulnerables.

“Por esa razón esta mañana abrimos este espacio aquí en la institución ‘Miguel F. Martinez’ matutina. El día de hoy preparamos este primer documento con puntos para la seguridad de nuestros niños”, declaró la directora.

Los materiales que se les entregaron son de fácil entendimiento y no implican una explicación tan profunda en terminología, a fin de no asustarlos ni llenarlos de cosas inapropiadas, aclaró, sino darles herramientas de cómo se pueden cuidar.

Una segunda etapa de la jornada será instalar un buzón en la escuela, para recibir denuncias anónimas sobre abuso y maltrato.