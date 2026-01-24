Info 7 Logo
Realizan homenaje y despedida a bomberos que perdieron la vida

Por: Cristhian Ramos

23 Enero 2026, 21:51

Familiares, amigos y compañeros de corporación se han dado cita en la funeraria para dar el último adiós a Osvaldo Cedillo, Carlos Emanuel y Ángel Acuña

Este día se llevan a cabo los servicios fúnebres de los tres bomberos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, al combatir el incendio registrado en la maquiladora Spellman.

Familiares, amigos y compañeros de corporación se han dado cita en la funeraria para dar el último adiós a Osvaldo Cedillo, Carlos Emanuel y Ángel Acuña, quienes ofrendaron su vida intentando salvar a otros.

Entre abrazos, lágrimas y silencios cargados de dolor, la comunidad rinde homenaje a estos hombres que hoy son recordados no solo como bomberos, sino como verdaderos héroes que entregaron todo por proteger a su ciudad.

