Realizan homenaje a marinos en ceremonia del Día de la Marina

Autoridades civiles y navales conmemoraron el Día de la Marina Nacional con una ceremonia solemne en el Puerto Norte de Matamoros

En el marco de la conmemoración del Día de la Marina Nacional, autoridades civiles y navales realizaron una ceremonia solemne en el Puerto Norte de Matamoros para rendir homenaje a los marinos que han perdido la vida.

El acto tuvo lugar en el canal de navegación que conecta la Laguna Madre con el Golfo de México, donde se llevó a cabo una ofrenda floral como símbolo de respeto y memoria hacia quienes dedicaron su vida a las labores marítimas.

A la ceremonia asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno, encabezados por el alcalde José Alberto Granado Fábila, quienes participaron en este tributo que reunió a integrantes de la comunidad portuaria y autoridades locales.

El evento destacó por su carácter solemne, convirtiéndose en un momento significativo de reconocimiento a la labor de los marinos y su contribución al país, en un entorno que evocó unidad, respeto y recuerdo en el litoral matamorense.