Realizan homenaje a marinos en ceremonia del Día de la Marina

En el marco de la conmemoración del Día de la Marina Nacional, autoridades civiles y navales realizaron una ceremonia solemne en el Puerto Norte de Matamoros para rendir homenaje a los marinos que han perdido la vida.
El acto tuvo lugar en el canal de navegación que conecta la Laguna Madre con el Golfo de México, donde se llevó a cabo una ofrenda floral como símbolo de respeto y memoria hacia quienes dedicaron su vida a las labores marítimas.
A la ceremonia asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno, encabezados por el alcalde José Alberto Granado Fábila, quienes participaron en este tributo que reunió a integrantes de la comunidad portuaria y autoridades locales.
El evento destacó por su carácter solemne, convirtiéndose en un momento significativo de reconocimiento a la labor de los marinos y su contribución al país, en un entorno que evocó unidad, respeto y recuerdo en el litoral matamorense.