Realizan concierto con mensajes de paz para Reynosa

Más de 40 músicos se unieron sin competencias para ofrecer música, alabanzas y espacios de oración enfocados en la paz y la recuperación del tejido social

Oscar Hinojosa Cantú encabezó un concierto gratuito en la plaza principal de Reynosa con el respaldo de autoridades municipales, en un evento que reunió música, oración y mensajes de paz para las familias de la ciudad.

Durante la presentación participaron más de 40 músicos de distintas agrupaciones, quienes dejaron de lado la competencia profesional para unirse en un mismo escenario y ofrecer alabanzas, música latina y un ambiente de convivencia familiar.

El evento estuvo acompañado de momentos de reflexión y oración por la paz, el amor a Reynosa y la necesidad de recuperar el tejido social en medio de los momentos difíciles que atraviesa la ciudad.

Oscar Hinojosa Cantú destacó que la respuesta del público fue positiva y que gran parte de los asistentes participó activamente en los mensajes compartidos durante la jornada.

“Vi que el público estaba entusiasmado, se gozó y respondió muy bien con el aplauso… al último casi todos hicieron la oración de fe y para mí eso es lo más importante”, expresó.

El empresario explicó que la intención principal no fue promover una religión, sino fortalecer valores positivos, la unión familiar y las acciones que ayuden a reconstruir el entorno social de Reynosa.

“Siempre hice la aclaración de que no era de una religión, sino de una relación con Dios… estuvimos orando por la paz, por el amor a Reynosa”, comentó.

El municipio continúa respaldando este tipo de actividades culturales y musicales como parte de las estrategias para fortalecer la convivencia y generar espacios de paz para la ciudadanía.

Oscar Hinojosa Cantú señaló que este tipo de encuentros ayudan a reforzar el tejido social y mantener viva la convivencia familiar en la ciudad.