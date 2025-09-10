Realizan campaña de salud para personas privadas de su libertad 

Estas acciones son parte de la estrategia estatal con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud para las personas privadas de la libertad

La secretaria de Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Reinserción Social realizó la campaña de salud visual, oftalmológica y de vacunación, en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas.

Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno del estado con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud para las personas privadas de la libertad en los diferentes municipios de la entidad.

En el CEDES Altamira, el Departamento de Atención Médica recibió a personal de la Clínica Óptica ABC, el cual benefició a 21 PPLs con exámenes de la vista gratuitos y lentes a bajo costo.

En el CEDES de Nuevo Laredo, se realizan de manera permanente campañas de higiene oral, tratamiento de enfermedades, educación sobre salud bucal y servicios como limpieza y extracciones dentales.

En el CEDES Victoria, el Departamento de Atención Médica, implementó la campaña de vacunación que benefició a 67 personas privadas de la libertad del área varonil con la aplicación de vacunas contra tétanos, neumococo, sarampión y rubeola.

En el área femenil se aplicaron la dosis triple viral, neumococo, hexavalente y contra el rotavirus a dos menores de edad y 47 mujeres, cabe mencionar.