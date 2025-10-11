Realizan acciones para mejorar ámbito laboral y seguridad social

Autoridades buscan impulsar el cumplimiento de la legislación laboral y promover centros de trabajo seguros, incluyentes y en apego a la ley

La directora de Inspección y Previsión Social, Claudia Yazmín Villarreal Vázquez, informó sobre los resultados de los trabajos realizados en la “Mesa de Trabajo Interinstitucional en Materia Laboral y de Seguridad Social”, acciones realizadas con la participación de organismos empresariales y del sector productivo.

“Se trata de un espacio de diálogo que busca impulsar el cumplimiento de la legislación laboral y promover centros de trabajo seguros, incluyentes y en apego a la normatividad vigente”, dijo la funcionaria estatal.

Con estas mesas de diálogo se busca cumplir el objetivo de fortalecer la colaboración entre todos los involucrados como las instituciones relacionadas al ámbito laboral y de seguridad social.

En la mesa de trabajo se intercambian experiencias, estrategias y herramientas para mejorar las condiciones laborales, prevenir riesgos en el trabajo, así como para orientar al sector empresarial sobre sus obligaciones patronales.

Participaron en la reunión de trabajo, José Ives Soberón Mejía, director de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas, José Alfredo Guijarro Sandoval, procurador de la Defensa del Trabajo, así como el presidente de Canaco Victoria, Federico Arturo González y quienes presiden las diversas comisiones en el organismo empresarial de la capital del estado.