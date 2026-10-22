Realizan 6,000 mastografías en Ciudad Victoria durante 2026

Autoridades señalaron que, durante octubre, se intensificaron las actividades de prevención contra el cáncer de mama en todo el estado

De enero a la fecha se han realizado 6 mil mastografías en Ciudad Victoria y se han detectado 170 casos positivos de cáncer de mama, informó el director de la UNEME DEDICAM Victoria, Dr. Jorge Luis Quintero Salinas.

Señaló que los servicios han tenido buena aceptación y destacó que la institución brinda atención bajo programas de calidad. También lamentó que durante 2025 fallecieron 700 mujeres por cáncer de mama en Tamaulipas; de ellas, 160 en Ciudad Victoria.

Ante estas cifras, durante octubre se intensificaron las actividades de prevención. Se tienen programadas 24 conferencias en dependencias gubernamentales, oficinas públicas y privadas, escuelas y universidades, con el propósito de informar y promover la detección oportuna.

Explicó que detectar el cáncer a tiempo permite iniciar el tratamiento de manera más temprana. Aunque el padecimiento puede requerir cirugía, radioterapia o quimioterapia, la atención oportuna ayuda a combatirlo y mejorar las posibilidades de controlarlo.