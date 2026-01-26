Realiza Sheinbaum gira del Bienestar en Tamaulipas

La mandataria bordó temas de infraestructura vial, vivienda, aduanas y los Programas del Bienestar y estuvo acompañada por autoridades estatales y federales

Faltando una semana para terminar enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una gira por Tamaulipas para abordar temas de infraestructura vial, vivienda, aduanas y los Programas del Bienestar.

El primer evento de la mandataria federal en territorio tamaulipeco fue la entrega de 44 viviendas a derechohabientes del Infonavit, como parte del Programa Viviendas para el Bienestar, en la colonia Florencia Residencial.

Entrega de viviendas y certeza patrimonial

Durante el acto también se otorgaron constancias de liquidación y escrituras de propiedad a familias que por primera vez lograron consolidar su patrimonio.

El Infonavit informó que en el estado ya se han contratado decenas de miles de viviendas y que actualmente se desarrollan múltiples proyectos habitacionales.

Entre ellos destacó la consolidación de más de 2,000 viviendas en el fraccionamiento Florencia, las cuales serán entregadas de manera progresiva en los próximos meses.

Vivienda como derecho social

En su mensaje, la presidenta de México afirmó que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio.

“La vivienda se había vuelto un negocio, cuando debe de ser un derecho, no negocio, no una mercancía, no un privilegio”, expresó Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal añadió que su gobierno privilegia la justicia social y que durante el evento se condonaron deudas y se otorgaron nuevos créditos a familias que no contaban con un hogar propio.

“Somos un gobierno que lucha por la justicia, la justicia social. Aquí, en esta entrega de vivienda a precios accesibles, viviendas dignas, que no tienen requisitos, se muestra la justicia social. El que le condonemos y reestructuremos la deuda impagable del pasado a los derechohabientes del Fovissste y del Infonavit, es justicia”, puntualizó.

Programas del Bienestar y apoyos económicos

Sheinbaum estuvo acompañada por autoridades estatales y federales, incluido el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes continuaron al siguiente evento en el Centro de Convenciones Reynosa, ubicado sobre Bulevar Oriente, en la colonia Azteca.

Ahí, ante miles de personas, se realizó la entrega simbólica de cuatro tarjetas de Pensiones para la Mujer, programa que beneficiará a mujeres de 60 a 64 años con un apoyo económico.

Desde el presídium, Villarreal Anaya anunció que los 18 Programas del Bienestar del gobierno federal contarán con una inversión superior a los 24,000 millones de pesos en el estado.

“Este año mediante los 18 programas del bienestar del gobierno federal en Tamaulipas se estará ejerciendo una inversión superior a los 24,500 millones de pesos, beneficiando a uno de cada cuatro tamaulipecos”, comentó.

Inauguración de la sede nacional de la ANAM

El último evento de la gira se realizó la mañana del domingo en Nuevo Laredo, con la inauguración de la nueva sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La obra es considerada estratégica para fortalecer el comercio exterior, la recaudación fiscal y la seguridad económica del país.

Con la puesta en marcha de este complejo, Nuevo Laredo se convirtió en el punto desde el cual se coordina y supervisa todo el sistema aduanero nacional, y no solo las operaciones de una aduana local.

Desde estas instalaciones se tomarán decisiones clave en materia de control y modernización aduanera, combate al contrabando y facilitación del comercio internacional.

El complejo fue diseñado como una instalación moderna y autosuficiente, con oficinas administrativas, áreas operativas, espacios para personal federal e infraestructura tecnológica para la supervisión nacional.

Su operación permitirá una mayor coordinación entre aduanas y una respuesta más rápida y eficiente ante los retos logísticos, fiscales y de seguridad que enfrenta el país.