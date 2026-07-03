Reafirma Beto Granados impulso a espacios públicos en Matamoros

Beto Granados informó que la rehabilitación de la Avenida Uniones será una prioridad dentro de la cartera de obra para el año 2027

El Gobierno Municipal de Matamoros continúa fortaleciendo acciones para el desarrollo integral del municipio, mediante iniciativas que impulsan el turismo, la economía y la recuperación de espacios públicos en beneficio de la comunidad.

Instalan estrategias para fortalecer el turismo en Matamoros

En este marco, el alcalde Beto Granados encabezó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Matamoros, realizada en la Presidencia Municipal, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como representantes del sector militar. En el encuentro destacó la presencia del secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

Durante la sesión se abordaron temas estratégicos relacionados con el crecimiento turístico del municipio, especialmente en Playa Bagdad, analizando necesidades en materia de infraestructura, seguridad, protección civil, salud pública y desarrollo económico ante el incremento sostenido de visitantes.

El presidente municipal subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para consolidar a Matamoros como uno de los principales destinos turísticos del estado, destacando su ubicación estratégica y el potencial del sector como motor de bienestar para las familias.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal reiteró el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la promoción del municipio y continuar impulsando proyectos que incrementen la afluencia turística durante todo el año.

Reinauguran las Canchas Cascaritas como parte del rescate de espacios públicos

Posteriormente, el alcalde encabezó la reinauguración de las Canchas Cascaritas, espacio deportivo que fue completamente rehabilitado mediante trabajos de sustitución de pasto sintético, instalación de mallas de protección, limpieza y nivelación del terreno, permitiendo así contar nuevamente con instalaciones dignas para la práctica deportiva.

Durante el evento, el edil destacó que esta obra se realizó en el marco del programa Mundial Social 2026, y forma parte de una estrategia integral de rescate de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, como el Parque El Laguito, las Canchas del Cambio, el Parque Lineal del Bordo del Río Bravo, la Concha Acústica del Parque Olímpico y las canchas de la colonia Mariano Matamoros.

Asimismo, anunció la próxima reinauguración de nuevos espacios deportivos en colonias como Campestre del Río 1, Ampliación Solidaridad, Santa María, además de la Alberca Chávez, el Parque Periférico y las canchas de la Calle 18.

En el mismo evento se llevó a cabo la entrega de medallas a los equipos participantes del Torneo Interpreparatorias “José Alberto Granados Fávila”, cuya final se disputó en las renovadas instalaciones, donde el alcalde dio la patada inaugural.

En entrevista con medios de comunicación, Beto Granados informó que la rehabilitación de la Avenida Uniones será una prioridad dentro de la cartera de obra para el año 2027, proyecto que se buscará concretar con el respaldo del Gobierno del Estado, debido a su relevancia como vía clave para el tránsito vehicular y de transporte de carga.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan el turismo, promuevan el desarrollo económico y contribuyan a la recuperación del tejido social en beneficio de las familias matamorenses.