Reafirma Américo Villarreal humanismo como eje de Tamaulipas

Al cumplir cuatro años de gestión, el gobernador resaltó resultados en finanzas, seguridad y justicia social, además de proyectos para los próximos años

Al cerrar el conversatorio por el cuarto aniversario de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya enfatizó que el sello distintivo de su gestión es el humanismo, definiendo la rendición de cuentas no como una sucesión de cifras, sino como un ejercicio de transparencia, diálogo y reconocimiento colectivo hacia la sociedad tamaulipeca.

"La transformación de Tamaulipas no es una obra única, es colectiva", afirmó el mandatario, destacando que el progreso del estado es resultado del trabajo coordinado entre sociedad, municipios, estado y federación.

Villarreal Anaya subrayó que el cambio de rumbo ha permitido dejar atrás "la administración cosmética" para enfocarse en la recuperación de instituciones, el ordenamiento de las finanzas y la dignificación del servicio público.

Destaca avances en finanzas, seguridad y justicia social

El gobernador resaltó avances significativos en los pilares de su administración:

Finanzas sanas: Tamaulipas se consolidó como la primera administración estatal en reducir la deuda pública, fortaleciendo los ingresos propios y mejorando las condiciones crediticias, lo que permite mayor inversión en salud, educación y seguridad.

Tamaulipas se consolidó como la primera administración estatal en reducir la deuda pública, fortaleciendo los ingresos propios y mejorando las condiciones crediticias, lo que permite mayor inversión en salud, educación y seguridad. Seguridad: Se fortaleció la presencia del Estado y la profesionalización de las corporaciones. "La paz se construye todos los días y se cuida entre todos; la paz es el camino", reiteró el mandatario, quien reportó avances en la atención a víctimas y la búsqueda de personas.

Se fortaleció la presencia del Estado y la profesionalización de las corporaciones. "La paz se construye todos los días y se cuida entre todos; la paz es el camino", reiteró el mandatario, quien reportó avances en la atención a víctimas y la búsqueda de personas. Justicia Social: Se dio prioridad a la reducción de desigualdades, logrando una disminución significativa en la pobreza mediante becas, atención médica y programas sociales que restituyen derechos ciudadanos.

Fortalecen coordinación con Gobierno Federal

Villarreal Anaya destacó la estrecha coordinación con el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien comparte el proyecto de "humanismo mexicano".

Esta alianza es clave para proyectos de alto impacto, como el corredor carretero del Golfo Norte, la tecnificación de distritos de riego, la ampliación de cruces internacionales y obras ferroviarias que consolidan a Tamaulipas como una plataforma logística y energética estratégica para México.

Define proyectos para los próximos años

El gobernador delineó los proyectos que marcarán los próximos años, reafirmando el compromiso con el desarrollo sostenible y la calidad de vida:

Infraestructura capitalina: Construcción de la planta potabilizadora y la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria.

Construcción de la planta potabilizadora y la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria. Conectividad y Energía: Consolidación del Puerto del Norte y el impulso al puerto interior y el puente Magueyes.

Consolidación del Puerto del Norte y el impulso al puerto interior y el puente Magueyes. Cultura y Medio Ambiente: Construcción del Museo de la Tortuga Lora en La Pesca, integrando educación ambiental y turismo responsable.

Construcción del Museo de la Tortuga Lora en La Pesca, integrando educación ambiental y turismo responsable. Deporte y Vivienda: Tamaulipas será sede de la Olimpiada Nacional 2027 y se continuará con el programa de vivienda emergente en colaboración con la organización Techo e ITAVU.

Llama a servidores públicos a mantener principios

El mandatario concluyó con un agradecimiento especial a su esposa, María de Villarreal, y al equipo del Sistema DIF Tamaulipas, por su labor sensible, y realizó un llamado a los servidores públicos a seguir trabajando con eficiencia y ética.