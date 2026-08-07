Reactivan Patronato de Bomberos de Tampico tras 30 años

El Patronato de Bomberos de Tampico A.C. volvió a operar para fortalecer al Heroico Cuerpo de Bomberos con recursos, equipo y apoyo ciudadano

Después de permanecer inactivo durante 30 años, el Patronato de Bomberos de Tampico A.C. fue reactivado con el objetivo de impulsar al Heroico Cuerpo de Bomberos mediante la gestión de recursos, equipamiento y apoyo de la sociedad civil.

La ceremonia de reinstalación fue encabezada por la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, quien destacó que la nueva etapa del organismo permitirá fortalecer la colaboración entre autoridades y ciudadanos para respaldar a quienes atienden diariamente emergencias en el municipio.

Durante el acto protocolario quedó definida la nueva estructura del Patronato de Bomberos de Tampico A.C., encabezada por Mónica Isabel Coronel González como presidenta.

El cargo de vicepresidente será ocupado por Darío Alfonso Brambila Mendoza; Carlos Pumarejo fungirá como secretario, y Fidel Bazaldúa Zamarripa como tesorero.

Después de 30 años, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tampico vuelve a contar con un Patronato. Hoy tomó protesta este organismo, encabezado por la Arq. Mónica Isabel Coronel González, para fortalecer la labor de nuestras y nuestros bomberos. pic.twitter.com/bfn5uKUeyw — Mónica Villarreal Anaya (@MonicaVTampico) August 4, 2026 Como vocales fueron designados José Gilberto Torres Jiménez, Pilar Garza, Irma López Nava, Elisandro Sandoval y Marina Fajardo Arias. Bomberos de Tampico cuentan con más de un siglo de historia Durante su intervención, Mónica Villarreal reconoció la trayectoria del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tampico, institución fundada en 1903 y considerada una de las más antiguas del país. La alcaldesa resaltó la labor realizada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos durante el último año, periodo en el que se brindaron 19 mil 973 servicios a la población. Del total de atenciones, 14 mil 293 correspondieron a acciones de Protección Civil, mientras que 5 mil 680 fueron servicios especializados realizados por elementos del cuerpo de bomberos. Donaciones y nuevas herramientas para emergencias Como parte del fortalecimiento operativo, el municipio informó que se recibió equipo de protección personal proveniente de autoridades de Houston, Texas, con un valor aproximado de 4.5 millones de pesos. La donación incluyó 3 mil 221 piezas, entre cascos, capuchas, abrigos, guantes, tirantes, pantalones y botas, materiales que también fueron distribuidos entre corporaciones de bomberos de Altamira, Ciudad Madero, Aldama y González. A este apoyo se sumó la entrega de un camión motobomba por parte de autoridades de Massachusetts, además de 36 equipos de protección personal para los elementos de emergencia. Asimismo, el Gobierno Municipal destinó 6 millones 943 mil pesos para la adquisición de ocho nuevas unidades destinadas a reforzar la atención de emergencias. Capacitación y participación ciudadana La presidenta municipal informó que integrantes del cuerpo de bomberos recibieron capacitación en combate de incendios y primeros auxilios en McAllen, Texas, con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas. Por su parte, Mónica Isabel Coronel González, presidenta del Patronato de Bomberos de Tampico A.C., señaló que la organización trabajará para reunir esfuerzos y gestionar apoyos que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los elementos. También destacó que la participación ciudadana será fundamental para incrementar los recursos disponibles y brindar mejores herramientas a los bomberos. José Antonio Marín Flores señaló que el patronato permitirá fortalecer el vínculo entre el Ayuntamiento y la sociedad civil, generando nuevas oportunidades de colaboración. En la ceremonia participaron el secretario general del Ayuntamiento, Carlos Alberto García Porres; el síndico primero, Guillermo Cuadra Parga; el subdirector regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas, Rafael Chirinos Aguilar; la comisionada en Seguridad y Protección Civil, Amelia Concepción Trejo Hernández, y el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tampico, Héctor Guzmán Curiel.