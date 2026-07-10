Reactivan órdenes de aprehensión con trabajo coordinado

El Poder Judicial de Tamaulipas coordina acciones con el Juzgado Penal y la Fiscalía para agilizar expedientes y reactivar órdenes de aprehensión

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó que se mantiene una coordinación plena con el Juzgado Estatal Penal, encargado de concentrar los expedientes relacionados con los juicios tradicionales.

Señaló que dicho juzgado realiza un esfuerzo extraordinario, sumando personal y recursos, para agilizar la radicación de casos y los pedimentos dirigidos a la Fiscalía con el fin de reactivar órdenes de aprehensión que estaban detenidas.

“La Fiscalía nos ha estado atendiendo y nos reporta avances; en este momento no tengo el corte de la semana, pero con gusto se los haré llegar”, declaró la magistrada, quien reconoció el trabajo conjunto entre las diferentes áreas del Poder Judicial y la Fiscalía para dar seguimiento a estos asuntos.

Se refirió a la implementación de un sistema de seguimiento en materias civil y familiar. La dirección responsable estableció un “semáforo” que permite revisar semanalmente los asuntos pendientes, ya sean expedientes con sentencia pendiente, trámites o diligencias, lo que ha ayudado a identificar y priorizar los casos que requieren atención.

Respecto a los expedientes marcados en rojo en el semáforo, la magistrada explicó que desde el área de seguimiento se realiza un llamado directo a los titulares de los juzgados para que atiendan esos asuntos a la brevedad.

“Hemos tenido muy buena respuesta; se pide que aquellos marcados en rojo sean atendidos y liberados con la absoluta disposición de los compañeros”, afirmó.

La magistrada anunció también que se prepara el primer informe de labores, que estará listo a finales de septiembre, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución.

Este corte permitirá hacer valoraciones sobre el funcionamiento de los juzgados y detectar cuáles requieren fortalecimiento en recursos humanos y materiales.