Reactivan la ruta Viveros-Victoria en Nuevo Laredo

La Delegación de Transporte Público de Tamaulipas en Nuevo Laredo, informó que se trabaja para atender las necesidades manifestadas por la ciudadanía

La delegación del Transporte Público de Nuevo Laredo informa que a partir de este lunes 6 de julio se reactiva la Ruta Viveros – Victoria, una de las de mayor demanda en la ciudad, la cual llevaba meses suspendida debido a fallas mecánicas del camión que brinda el servicio.

La ruta conecta colonias históricas con el Sector Centro

La unidad recorre las colonias Viveros y Victoria, que son de las más antiguas de la ciudad, y las conecta con el Sector Centro. Esta ruta llevaba varios años suspendida, hasta que la actual administración municipal gestionó su reactivación. Sin embargo, pocos días después un accidente vehicular en la unidad, interrumpió el servicio algunos días, hasta que se introdujo otra unidad.

Hace algunos meses nuevamente se suspendió porque la unidad destinada a la ruta, presentó fallas mecánicas.

Debido a que es una de las principales solicitudes de las y los usuarios, se decidió destinar otra unidad para dar el servicio de movilidad.

La delegación mantiene atención a reportes ciudadanos

La Delegación de Transporte Público de Tamaulipas en Nuevo Laredo, informó que se trabaja para atender las necesidades manifestadas por la ciudadanía en sus oficinas ubicadas en la Calle Pedro J. Méndez 2108, Colonia Guerrero, o en el teléfono 867 715-6020.