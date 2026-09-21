Reactivan Cruz Roja de Tampico tras meses de inactividad

La institución suspendió sus servicios en marzo por una crisis financiera; prevén integrar su Consejo de Administración y sumar cinco ambulancias

La reestructuración y reactivación de la Cruz Roja en Tampico ya se encuentra en marcha tras meses de inactividad debido a una severa crisis financiera que obligó a suspender sus servicios médicos y de ambulancias en marzo de 2026.

Para el Centro Regulador de Emergencias Médicas (CRUM) la vuelta de esta benemérita institución representa una clara ayuda, luego de qué no se dan abasto para acudir ante las emergencias, ante la falta de ambulancias.

José Rosendo Sánchez Medina Coordinador del CRUM Dio a conocer que en recientes meses se ha triplicado el trabajo a favor de la comunidad, en traslados de emergencia o programados.

Se tiene proyectado que en un par de meses quede formalmente establecido el Consejo de Administración de la Cruz Roja en Tampico para fiscalizar y asegurar la correcta captación y manejo de los recursos, evitando las irregularidades administrativas del pasado.

Conforme lo revelado por el CRUM están por llegar 5 nuevas ambulancias para dar atención a la población que se añadirán a las 4 ya existentes en el sur de Tamaulipas por parte de este centro.

Actualmente el tiempo de espera de una ambulancias en accidentes va de 20 minutos hasta 1 hora en Tampico, Madero y Altamira.