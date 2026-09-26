Quitan maleza en el tramo más peligroso de la Victoria-Mante

El despeje de la maleza se realizó en el tramo que comprende del ejido El Carrizo al ejido El Guayabo, donde constantemente se registran accidentes viales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lleva a cabo acciones de despeje de maleza en las curvas del tramo considerado el más peligroso de la carretera Victoria-Mante, que comprende del ejido El Carrizo al ejido El Guayabo, donde constantemente se registran accidentes automovilísticos debido a lo sinuoso de la vía.

En este sector no termina una curva cuando ya empieza la otra, por lo que quienes no conocen las condiciones de la carretera terminan por salirse de la cinta asfáltica.

A ello se suma la aparición de algunos baches, lo cual también propicia accidentes, pues los conductores intentan esquivarlos para no caer en ellos, aunado a que cuando llueve el pavimento se torna derrapante.

Esta carretera es la Federal 85, la primera en construirse en el país para unir el centro de la República con Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Fue la principal obra de la Comisión Nacional de Caminos creada en 1925 por el presidente Plutarco Elías Calles y su construcción inició en 1926 para conectar 1,174 kilómetros desde la Ciudad de México hasta la frontera. El 1 de julio de 1936 fue inaugurada oficialmente en el Puente Internacional de Nuevo Laredo como parte de la Carretera Panamericana.

A pesar de su importancia histórica, lamentablemente ha quedado en el olvido y actualmente ni siquiera cuenta con acotamientos que pudieran evitar accidentes.

Lo ideal sería que a esta vía se le agregaran acotamientos para darle oportunidad al conductor de salirse del carril en caso de presentar alguna falla en sus unidades, o para maniobrar ante una emergencia, lo que permitiría reducir el riesgo en este tramo donde las curvas son continuas y el pavimento se vuelve derrapante con la lluvia.