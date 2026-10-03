Quema de taludes en la Victoria-Mante podría provocar derrumbes

De acuerdo con estudios, las áreas donde se ha destruido la vegetación por fuego son más propensas a deslizamientos, flujos de lodo y desprendimiento de rocas

Con la rehabilitación de la carretera Victoria-Mante, cuadrillas de trabajadores realizan la limpieza del derecho de vía, llevándose parejo matorrales y pastizales.

La acción de liberar la carretera es muy positiva, porque permite la visibilidad de las unidades, sobre todo en zona de curvas, y reduce el riesgo de accidentes.

Sin embargo, se está cometiendo un grave error técnico: la quema de los taludes.

En los taludes no debería quemarse la vegetación, sino sólo podarse.

La razón es técnica y vital. Las raíces de arbustos y plantas forman una red que amarra el suelo y le da resistencia frente al arrastre.

Cuando se quema el matorral, el suelo queda desnudo y pierde esa malla natural de contención.

Queda expuesto al impacto directo de las gotas de lluvia y a la escorrentía.

De acuerdo con estudios de la FAO y del Cenapred, las áreas donde se ha destruido la vegetación por fuego son más propensas a deslizamientos, flujos de lodo y desprendimiento de rocas.

Además, la quema genera hidrofobicidad en el suelo.

Disminuye la infiltración, aumenta el flujo superficial y propicia socavones y deslaves sobre la carpeta asfáltica.

La recomendación técnica es clara.

En los taludes solo se debe cortar o podar la vegetación, dejando las raíces vivas para que afiancen la tierra.

De lo contrario, lo que hoy parece limpieza, mañana se convertirá en derrumbes que volverán a cortar la carretera.