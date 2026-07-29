Quejas por uso exclusivo de canchas públicas en Matamoros

Ciudadanos denuncian que torneos de fútbol ocupan de forma constante las canchas de pasto sintético, limitando el acceso al público en Matamoros

En Matamoros, el uso de canchas de pasto sintético ha generado inconformidad entre ciudadanos, quienes señalan que estos espacios públicos son ocupados de manera constante por torneos de fútbol, limitando el acceso para quienes buscan utilizarlos libremente.

De acuerdo con lo expuesto por el director de Deportes, José de la Paz Bermúdez, actualmente se trabaja en un manual con lineamientos para regular las actividades deportivas en recintos públicos y áreas verdes, con el fin de evitar conflictos entre ligas organizadas y usuarios en general.

Indicó que, aunque estos espacios no cuentan con horarios fijos, sí existe la necesidad de implementar esquemas de control y vigilancia, principalmente en instalaciones rehabilitadas, para evitar su desgaste y prolongar su funcionamiento.

Buscan regular el uso de canchas públicas en Matamoros

Asimismo, se reconoció que dentro de algunas unidades deportivas hay actividades permanentes, por lo que se plantea que quienes organicen torneos contribuyan con el mantenimiento de las canchas, destinando parte de sus ingresos al cuidado de las instalaciones.

Sobre los torneos que presuntamente ocupan los espacios durante largos periodos, señaló que no se tiene registro específico de alguno que limite totalmente el acceso, aunque no descartó que existan casos en proceso de organización.

Mientras tanto, las quejas ciudadanas continúan, principalmente por la falta de espacios disponibles para uso libre, lo que ha generado el llamado a establecer reglas claras que permitan un acceso más equitativo a estos espacios públicos.