Queda herido menor de 12 años tras choque en minimoto

El accidente ocurrió en la colonia Viveros cuando el menor se dirigía a la tienda; fue trasladado a un hospital fuera de peligro.

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Un niño de 12 años de edad resultó lesionado cuando viajaba en una minimoto eléctrica y se impactó contra un vehículo Nissan conducido por un hombre de 75 años de edad.

El caso ocurrió la noche del sábado en el crucero de la Avenida Lauro Aguirre y la Calle Maclovio Herrera, en la Colonia Viveros, al oriente de la ciudad, cerca de la Feria Expomex 2026.

De acuerdo con información de testigos, el menor identificado como Alberto se dirigía por la Avenida Lauro Aguirre a la tienda para comprar tortillas, y se impactó contra el automóvil que circulaba por la Calle Maclovio Herrera. Alberto quedó tirado en el pavimento junto a su moto, con una lesión en la cabeza.

Socorristas de Protección Civil y de la Cruz Roja llegaron para darle los primeros auxilios y se le trasladó en una ambulancia al hospital, donde se le reportó fuera de peligro.

Las autoridades investigan el caso para deslindar responsabilidades. La petición a la comunidad es prevenir accidentes al evitar enviar a la calle a sus hijos menores de edad en cualquier tipo de vehículo, sobre todo en la noche.

También se recomienda mayor precaución al circular en los alrededores de la Feria Expomex 2026, debido a que en fines de semana por la noche el tráfico de vehículos se incrementa.