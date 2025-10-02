Queda en el olvido Laboratorio de Camarón en La Pesca

Por falta de rentabilidad, las instalaciones lucen inservibles para su reutilización y no se cuenta con algún proyecto para rescatar la zona

El laboratorio de producción de larvas de camarón en La Pesca, Tamaulipas, fue un proyecto importante que operó en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En el año 2000, se firmó un convenio con inversionistas taiwaneses para rentar el laboratorio por un período de 5 años.

Sin embargo, a casi 20 años de haber concluido sus operaciones, la infraestructura luce olvidada e inservible para su reutilización.

Tamaulipas es uno de los estados más importantes en la producción de camarón en el Golfo de México, con un promedio de 11,379 toneladas anuales de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); sin embargo, en granjas acuícolas hay un enorme potencial que está siendo desaprovechado.

De acuerdo a datos recabados con los habitantes del lugar quienes trabajaban en esta empresa, los reproductores eran traídos desde Taiwán pero resultaba incosteable, por lo que optaron por adquirirlos en Texas, lo cual tampoco fue viable por diversas condiciones incluyendo el mercado y el elevado costo de producción en laboratorio.

Después de esa fecha, lo único que queda son paredes carcomidas por la salinidad y arbustos que crecieron por todos lados, así como botellas de cerveza quebradas por los turistas.

Producción y distribución

El laboratorio producía larvas de camarón que se enviaban a granjas camaroneras en Reynosa, El Morón y el vecino estado de Veracruz.

Estas granjas son importantes para la producción de camarón en Tamaulipas y contribuyen a la economía local, aunque no se encontró información del número de unidades de producción o toneladas anuales cosechadas.

No hay proyectos a corto plazo que vislumbren un rescate del Laboratorio de Larvas de Camarón que podría ser empleado como museo, centro comercial, entre otros usos.