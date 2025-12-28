Qué pasó con Nilda Perales, hallada en carretera de Tamaulipas

Ciudadanos alertaron sobre la presencia de una mujer en condiciones delicadas en el kilómetro 15 de la carretera Matamoros-Playa Bagdad

El hallazgo de una adulta mayor abandonada en una carretera de Matamoros activó la intervención de autoridades de salud, asistencia social y procuración de justicia en Tamaulipas. El caso fue reportado por ciudadanos que alertaron sobre la presencia de una mujer en condiciones delicadas a un costado de la vía.

Los hechos se registraron el miércoles 17 de diciembre, en el kilómetro 15 de la carretera que conecta a Matamoros con la Playa Bagdad. En el sitio, la mujer fue localizada sentada en una silla de ruedas, sin acompañantes y con signos de afectación a su salud.

Localizan a adulta mayor inconsciente en carretera de Matamoros

Tras el reporte, personal de la Cruz Roja Mexicana acudió al lugar y confirmó que la mujer aún presentaba signos vitales, aunque se encontraba inconsciente. Debido a su condición, fue trasladada de inmediato al Hospital General de Matamoros.

En la valoración médica inicial se detectaron signos de hipotermia y deshidratación, derivados de la exposición prolongada a bajas temperaturas. Su estado de salud fue considerado delicado, por lo que quedó bajo observación médica especializada.

Identifican a la adulta mayor y activan protocolos del DIF

Horas después de su ingreso al hospital, la mujer recobró la conciencia y logró proporcionar su nombre, lo que permitió iniciar los protocolos de identificación. Fue identificada como Nilda Perales Ramos, de 84 años de edad.

El procurador del Sistema DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez, informó que la adulta mayor es originaria de Laredo, Texas. Hasta el momento, se desconoce cómo llegó a Tamaulipas y bajo qué circunstancias permaneció sola en la carretera.

Este es su estado de salud y avances en la investigación

Además de la hipotermia y deshidratación, los estudios médicos indicaron que la mujer habría sido sedada durante varios días, dato que forma parte de las líneas de investigación en curso.

Cerca de la silla de ruedas fue localizada una bolsa con pertenencias personales, lo que permitió avanzar en la confirmación de su identidad y en la recopilación de indicios para esclarecer su situación previa al hallazgo.

Bajo resguardo del DIF y sin familiares acreditados

Actualmente, Nilda Perales permanece bajo resguardo del Sistema DIF Tamaulipas en una Casa DIF, donde recibe atención médica y cuidados integrales. Las autoridades señalaron que no puede recibir visitas ni ser dada de alta sin autorización oficial.

Hasta ahora, ningún familiar se ha presentado de manera formal para reclamarla. Aunque se han recibido llamadas de personas que dicen conocerla, ninguna ha acreditado parentesco mediante documentación oficial.

Fiscalía investiga posible delito por abandono

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para determinar quién o quiénes serían responsables del abandono de la adulta mayor.

Las autoridades buscan esclarecer si Nilda Perales fue víctima de otros delitos y establecer responsabilidades conforme avancen las diligencias. El caso continúa bajo seguimiento oficial.