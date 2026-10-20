¿Qué hacer ante un cortocircuito en la vía pública? Esto dice PC

Entre las recomendaciones destacó no sobrecargar contactos con multicontactos en serie, revisar periódicamente la instalación eléctrica con personal certificado

Ante un cortocircuito en vía pública, como el registrado la noche del domingo frente al Centro Cultural Tamaulipas, en Ciudad Victoria, lo más recomendable es no quedarse cerca y llamar de inmediato a la línea de emergencia 911.

Así lo indicó el coordinador estatal de Protección Civil, Gerardo González de la Fuente, luego de que imágenes difundidas en redes mostraran cómo los cables hicieron corto y generaron fuertes chispas, lo que provocó alarma entre automovilistas y transeúntes.

En las grabaciones se observa que propietarios de vehículos y motocicletas estacionados en la zona tuvieron que acercarse para mover sus unidades y evitar daños, una acción que, aunque entendible, no es la más adecuada y puede poner en riesgo la vida, señaló el funcionario.

No se deben tocar los cables, postes o estructuras metálicas: PC

González de la Fuente explicó que, al presentarse una falla de este tipo, no se deben tocar cables, postes o estructuras metálicas y se debe mantener una distancia de al menos 10 metros del punto del corto, ya que el cableado puede permanecer energizado y provocar una descarga eléctrica.

Detalló que el protocolo correcto es reportar al 911 para que personal de Protección Civil, Bomberos y Comisión Federal de Electricidad acuda a acordonar el área y controlar el siniestro. Si el corto ocurre dentro de un inmueble, recomendó bajar el interruptor general solo si está seco y accesible, sin pisar agua, y nunca intentar apagar el fuego con agua.

El coordinador estatal recordó que los cortocircuitos pueden originarse por sobrecarga, instalaciones viejas, empalmes mal hechos, humedad o el contacto de ramas con líneas de media tensión, como presuntamente ocurrió en este caso.

Entre las recomendaciones generales destacó no sobrecargar contactos con multicontactos en serie, revisar periódicamente la instalación eléctrica con personal certificado, evitar el uso de cables pelados o remendados, contar con extintor de polvo químico seco y evacuar de inmediato si hay humo o flamas.

El incidente del domingo frente al Centro Cultural no dejó personas lesionadas y solo generó alarma momentánea, siendo controlado por cuerpos de emergencia sin afectaciones mayores a vehículos.