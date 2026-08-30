PVEM busca sumar militantes con “Nueva Fuerza Verde”

El Partido Verde lanzó en Altamira una nueva etapa de afiliación para fortalecer su presencia y participación ciudadana en Tamaulipas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) inició en Altamira una nueva etapa de afiliación y participación ciudadana con la convocatoria denominada “Nueva Fuerza Verde”, mediante la cual busca incrementar el número de simpatizantes y militantes en el municipio y en el resto de Tamaulipas.

Luis Gabriel Márquez González, delegado del Sexto Distrito Electoral Federal del Partido Verde en Altamira, y Fernando Pumarejo Armas, coordinador del PVEM en Altamira, explicaron que la invitación está dirigida tanto a militantes como a ciudadanos que simpatizan con el partido y que estén interesados en participar activamente en sus estructuras y actividades.

Márquez González señaló que el objetivo es conformar una fuerza política integrada por ciudadanos comprometidos, que participen en labores de difusión, recorridos y actividades partidistas, además de aportar propuestas para mejorar las condiciones del municipio.

Uno de los principales criterios para incorporarse a este proyecto, indicaron, será que los aspirantes sean considerados “personas de bien”, honestas, transparentes y con valores.

Buscan perfiles comprometidos con trabajo territorial

Los dirigentes explicaron que quienes se registren deberán participar en evaluaciones periódicas de rendimiento, realizar trabajo en territorio y convertirse en portavoces de los planteamientos del partido.

Actualmente, el Partido Verde cuenta con más de 500 afiliados en Altamira, cifra que sus dirigentes pretenden incrementar mediante esta nueva convocatoria, aunque aclararon que el proceso no se limita a buscar nuevos registros, sino a integrar personas que tengan disposición para participar activamente.

Fernando Pumarejo Armas explicó que el partido pretende evitar la incorporación de los llamados “chapulines”, es decir, personas que cambian constantemente de partido en busca de oportunidades electorales.

“Lo que queremos es gente que sea leal, gente que esté limpia”, sostuvo.

Aspirantes a candidaturas deberán cumplir filtros adicionales

En caso de que alguno de los participantes aspire posteriormente a una candidatura, tendrá que superar filtros adicionales establecidos por la dirigencia estatal, entre ellos evaluaciones psicológicas, la presentación de la declaración conocida como “3 de 3”, carta de antecedentes no penales y constancia de opinión positiva del SAT, además de cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Los entrevistados aclararon que la convocatoria no representa todavía la definición de candidatos para las próximas elecciones, sino un primer paso para fortalecer la estructura partidista y contar con perfiles ciudadanos que posteriormente puedan ser considerados dentro de los procesos de selección.

Respecto a posibles candidaturas para diputaciones, alcaldías o regidurías, señalaron que por ahora no existe una definición y que cualquier aspirante deberá cumplir los requisitos y someterse al proceso de selección correspondiente.