Punto Tamaulipas impulsa turismo y economía de la entidad

Su objetivo es mostrar la belleza y seguridad del Estado, mismos que se encuentran ubicados frente a las oficinas de Relaciones Exteriores

La estrategia Punto Tamaulipas para potenciar el turismo y la economía del estado, aprovechando su rica diversidad geográfica, cultural y económica, rinde frutos con la atracción de cientos de visitantes quienes se interesan por lo que ahí exponen.

Ubicado en un extremo del Centro Cultural Tamaulipas en la capital del estado, este sitio exhibe todo un mes los atractivos de cada uno de los 43 municipios, con lo cual, además de servir de plataforma para la promoción de los sitios turísticos, permite ofrecer los productos que van desde las artesanías, obras artísticas, bisutería, salsas, elaboración de bebidas, entre otras.

Aprovecha su ubicación estratégica al encontrarse frente a las oficinas de Relaciones Exteriores y cerca de Palacio de Gobierno, donde muchos visitantes vienen por su pasaporte o a realizar diversos trámites y acuden a conocer el potencial de Tamaulipas.

Fortalezas turísticas y económicas

Riqueza Histórica y Cultural: Lugares como Tula, Ciudad Victoria, Matamoros, Tampico y el recinto histórico de Mier, así como tradiciones como el Día de Muertos y música autóctona.

Gastronomía: Carne asada, mariscos frescos y platillos tradicionales únicos de cada región.

Ubicación Estratégica: Frontera con EE. UU., puertos marítimos (Tampico, Altamira) y conectividad logística, impulsando el turismo de cruceros y de negocios.

Sectores Económicos Fuertes: Manufactura, agricultura (cítricos), energía y logística, atrayendo inversión y turismo empresarial.

Proyectos y Estrategias

"Puro Tamaulipas": Campañas para mostrar la belleza y seguridad del estado, desmitificando percepciones y atrayendo visitantes.

Infraestructura: Inversión en carreteras, hoteles y servicios para mejorar la experiencia turística.

Desarrollo de Rutas: Creación de rutas turísticas (Ruta del Sabor, Ruta de la Historia, Ecoturismo) para diversificar la oferta.

Seguridad y Confianza: Esfuerzos para mejorar la seguridad, factor crucial para el turismo y la inversión.

Innovación: Uso de plataformas digitales y redes sociales para promoción, como la iniciativa "Punto Tamaulipas" en redes.

Objetivos

Impulsar el desarrollo turístico y económico del estado.

Diversificar la oferta turística.

Atraer inversión y turismo empresarial.

Mejorar la seguridad y la confianza en el estado.

"Punto Tamaulipas" es la marca paraguas que engloba los esfuerzos del gobierno para capitalizar la riqueza del estado y promover su desarrollo sostenible.