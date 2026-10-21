Puerto Norte seguirá en Matamoros pese a cambio aduanero

Guzmán Fernández reiteró que el objetivo es fortalecer la actividad comercial y atraer más carga, sin que el cambio administrativo afecte la permanencia

El Puerto Norte de Matamoros continuará operando desde este municipio fronterizo, pese a que su sección aduanera pasó a depender de la Aduana de Altamira, aclaró Gustavo Guzmán Fernández, director general de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas (API).

La polémica surgió tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 9 de octubre, que modificó la circunscripción territorial de las aduanas y secciones aduaneras. El cambio generó dudas sobre si las instalaciones portuarias dejarían de pertenecer a Matamoros.

Al respecto, Guzmán Fernández explicó que la modificación corresponde a un procedimiento administrativo federal y no implica el traslado de las instalaciones ni de las operaciones del puerto, por lo que los trámites y el personal continuarán en El Mezquital.

“En vez de que venga el sello de la aduana de Matamoros, va a venir el sello de la aduana de Altamira. Pero la gente que opera aquí, los trámites se van a hacer aquí”, explicó el funcionario al precisar los alcances del cambio.

El director de API Tamaulipas reconoció que la publicación del acuerdo generó confusión debido a su contenido jurídico, pero insistió en que la modificación no representa la pérdida del puerto para la ciudad.

“Es un puerto de Matamoros, para Matamoros, por Matamoros; este puerto es imposible que se lo lleven”, afirmó.

La discusión también llegó al ámbito político y empresarial, donde surgieron inquietudes sobre las posibles repercusiones administrativas y logísticas de la nueva adscripción. Ante ello, el funcionario sostuvo que el puerto conserva sus ventajas competitivas, entre ellas su ubicación geográfica y los costos de traslado de mercancías.

Como ejemplo, señaló que movilizar un automóvil por otros puertos puede costar alrededor de cinco mil pesos, mientras que en El Mezquital el costo ronda los tres mil 500 pesos, de acuerdo con los datos expuestos por el titular de la API.

Guzmán Fernández reiteró que el objetivo es fortalecer la actividad comercial y atraer más carga, sin que el cambio administrativo afecte la permanencia del proyecto en Matamoros.

“Una de las ventajas y de las bondades que tiene el puerto de Matamoros es su posición geográfica, y esa es preponderante”, puntualizó.

De esta manera, la administración portuaria sostiene que el cambio se limita a la adscripción de la sección aduanera a Altamira, mientras que las instalaciones, las operaciones y el desarrollo del Puerto Norte continúan vinculados a Matamoros.