Puerto Norte de Matamoros: preocupan recursos tras cambio aduanal

El sector comercial pide claridad sobre la operación de agentes aduanales y la distribución de ingresos tras el cambio administrativo a Altamira

El cambio de adscripción administrativa del Puerto Norte de Matamoros a la Aduana de Altamira genera incertidumbre para el sector comercial, particularmente por la situación que enfrentarán los agentes aduanales y el destino de los recursos económicos derivados de las operaciones de importación y exportación.

Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Matamoros, señaló que todavía no existe claridad sobre cómo quedará la operación administrativa del puerto tras la modificación publicada mediante decreto, lo que mantiene dudas entre los sectores involucrados en el comercio exterior.

Explicó que uno de los principales cuestionamientos es si los agentes aduanales continuarán operando bajo las condiciones actuales de Matamoros o si deberán sujetarse a la jurisdicción de Altamira, debido a que sus actividades y estructuras de trabajo ya están establecidas en esta ciudad fronteriza.

Otro punto de preocupación, indicó, es el destino de las participaciones económicas relacionadas con las operaciones de comercio exterior, particularmente el porcentaje del 2 por ciento que mencionó sobre las actividades de importación y exportación. Advirtió que es necesario aclarar si estos recursos permanecerán vinculados a Matamoros o pasarán a Altamira.

El dirigente empresarial agregó que también debe revisarse cómo se distribuirán los recursos fiscales relacionados con estas actividades, al considerar que todavía existen dudas sobre las implicaciones administrativas y económicas que tendrá el cambio para la región.

Rodríguez Padrón sostuvo que es necesario conocer con precisión los alcances del decreto y las disposiciones que definirán el funcionamiento del puerto, a fin de determinar cómo impactará la modificación a los agentes aduanales, las empresas y la actividad comercial de Matamoros.

Mientras se aclaran estos aspectos, el sector comercial mantiene la expectativa de conocer las reglas que prevalecerán tras el cambio de adscripción y sus posibles repercusiones para la economía local.