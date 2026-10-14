Puerto El Mezquital pasará a cargo de la Aduana de Altamira

El ajuste busca agilizar el despacho de mercancías, facilitar la movilidad del personal entre las distintas secciones aduaneras y homologar los procedimientos

El Puerto El Mezquital dejará de depender administrativamente de la Aduana de Matamoros para incorporarse a la Aduana de Altamira, como parte de una reorganización federal que modifica la distribución territorial de distintas oficinas aduaneras en Tamaulipas y otras regiones del país.

La medida quedó establecida en un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de octubre y retomado por medios digitales de la entidad durante los últimos días.

De acuerdo con las disposiciones, el ajuste busca agilizar el despacho de mercancías, facilitar la movilidad del personal entre las distintas secciones aduaneras y homologar los procedimientos de trabajo, con una distribución administrativa que permita atender las operaciones portuarias de acuerdo con las competencias de cada aduana.

Uno de los puntos más relevantes para Matamoros es el traslado administrativo de la sección aduanera del Puerto El Mezquital a la jurisdicción de Altamira, lo que representa una modificación en la estructura bajo la cual se atienden las operaciones de esta instalación portuaria.

Con la actualización, la Aduana de Altamira tendrá bajo su responsabilidad dicha sección, mientras que la Aduana de Matamoros conservará otras instalaciones aduaneras ubicadas en el municipio, entre ellas el Aeropuerto Internacional General Servando Canales, la sección ferroviaria y la de Lucio Blanco-Los Indios.

Aunque la nueva distribución incorpora al Puerto El Mezquital a la estructura administrativa de Altamira, esto no significa que el puerto deje de estar ubicado en Matamoros ni que se haya anunciado el cierre de sus instalaciones.

Entre los objetivos de la modificación se encuentra mejorar la coordinación operativa de las secciones aduaneras, particularmente aquellas vinculadas con instalaciones portuarias, además de facilitar la movilidad del personal y hacer más eficientes los procedimientos relacionados con el despacho de mercancías.

El acuerdo forma parte de una actualización de las circunscripciones territoriales de diversas aduanas del país. Sin embargo, el documento no precisa inversiones adicionales, generación de empleos ni beneficios económicos cuantificados para Matamoros derivados directamente de este cambio.

Por ello, el alcance inmediato de la disposición es principalmente administrativo y operativo, mientras que sus posibles repercusiones en la actividad comercial y portuaria del municipio dependerán de su implementación y de las decisiones posteriores de las autoridades correspondientes.

Pese a que el acuerdo ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, su aplicación está sujeta a la entrada en vigor de las disposiciones generales necesarias para poner en funcionamiento la nueva distribución aduanera.

En consecuencia, la publicación oficializa la modificación normativa, pero no confirma que la transferencia administrativa y operativa del Puerto El Mezquital se haya completado de manera inmediata.

La modificación mantiene al Puerto El Mezquital como una instalación ubicada en Matamoros, pero establece que su administración aduanera corresponderá a Altamira una vez que se implementen las disposiciones aplicables, en un ajuste que redefine la organización de las operaciones aduaneras en Tamaulipas.