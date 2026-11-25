El Puerto del Norte en Matamoros comenzará a generar empleos de forma gradual con la llegada de nuevas inversiones en terrenos, naves industriales y bodegas

La actividad económica en el Puerto del Norte comenzará a tomar fuerza gradualmente durante 2027, conforme empresarios inicien inversiones en terrenos, bodegas e infraestructura, lo que también abrirá oportunidades de empleo antes del crecimiento más importante proyectado para 2028.

El coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo en Matamoros, José Jaime Mellado Vázquez, explicó que el desarrollo portuario no comenzará de manera inmediata con operaciones a gran escala, ya que primero será necesario preparar las condiciones para la llegada de las empresas.

Detalló que entre las primeras inversiones se contempla la compra o renta de terrenos, limpieza de predios y construcción de naves industriales y almacenes. Estas actividades requerirán trabajadores para labores de vigilancia, administración y operación.

Señaló que la generación de puestos laborales será gradual, conforme se incorporen nuevos empresarios y avancen los proyectos de infraestructura, por lo que 2027 será un periodo importante de preparación rumbo al crecimiento previsto para el siguiente año.

El funcionario consideró que estas actividades representan una oportunidad para ampliar las opciones laborales en Matamoros y abrir nuevas alternativas económicas vinculadas al desarrollo portuario.