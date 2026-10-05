Puente Rigo Tovar registra nuevos desprendimientos de material

Aunque se trata de desprendimientos localizados, la condición de la infraestructura mantiene la atención de quienes utilizan diariamente esta vialidad

El deterioro que presenta el Puente Rigo Tovar, ubicado sobre la carretera Matamoros-Reynosa, volvió a generar preocupación entre habitantes de Matamoros, luego de que se registraran nuevos desprendimientos de material en la estructura.

La situación fue expuesta nuevamente a través de redes sociales, donde ciudadanos mostraron las condiciones que presenta el puente y señalaron su preocupación por el material que pudiera continuar desprendiéndose hacia las zonas por donde circulan vehículos.

Aunque se trata de desprendimientos localizados, la condición de la infraestructura mantiene la atención de quienes utilizan diariamente esta vialidad, particularmente por el riesgo que representa cualquier objeto o material que pudiera caer hacia la parte inferior del puente.

Protección Civil revisa los desprendimientos en el puente

Personal de Protección Civil acudió recientemente al sitio tras recibir un reporte ciudadano y realizó una revisión en la parte inferior de la estructura, donde fueron localizados restos del material desprendido.

Analizan sustituir el Puente Rigo Tovar por una avenida

El tema cobra relevancia debido a que desde semanas atrás el Gobierno Municipal ya había informado que analiza la posibilidad de retirar por completo el Puente Rigo Tovar y sustituirlo por una avenida a nivel, con hasta tres carriles por sentido.

El secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño Robles, explicó que la estructura presenta deterioro y algunas deficiencias relacionadas con las condiciones del suelo, aunque señaló que el proyecto todavía se encuentra en etapa de análisis y requiere estudios técnicos e hidrológicos antes de definir su ejecución.

La propuesta también contempla estudiar las condiciones del agua en el sector para evitar que una nueva vialidad genere problemas de acumulación de agua una vez retirado el puente.

Por ahora, la estructura continúa en funcionamiento, mientras habitantes de la zona esperan que las autoridades definan los trabajos que permitan atender el deterioro y evitar que los desprendimientos continúen representando una preocupación para quienes transitan por este punto de Matamoros.