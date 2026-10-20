Puente Magueyes será licitado en octubre tras años de abandono

Se trata de uno de los proyectos más emblemáticos del abandono en Tamaulipas. La construcción comenzó en 2016 y fue suspendida en 2017

El Puente Magueyes, en el municipio de Mainero, una obra fantasma que lleva nueve años inconclusa a pie de carretera, por fin será rescatada, confirmó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Informó que la licitación iniciará a finales de octubre de 2026, con la meta de concluirla en 2027.

Se trata de uno de los proyectos más emblemáticos del abandono en Tamaulipas. La construcción comenzó en 2016 y fue suspendida en 2017, quedando la estructura a medias en el kilómetro 118 de la carretera Victoria-Monterrey, muy cerca de los límites con Nuevo León, en el poblado Magueyes.

El puente se encuentra en un tramo de jurisdicción federal, por lo que su reactivación fue posible luego de que el Gobierno del Estado solventara los trámites jurídicos y financieros para obtener la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Puente Magueyes aprovechará estructura existente

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, el proyecto contempla aprovechar la estructura existente y construir obras complementarias: accesos laterales, un cruce inferior por debajo de la estructura y la interconexión con el camino vecinal, para devolver la conectividad a los habitantes de la región norte del estado.

En una visita reciente al sitio, durante el Segundo Informe de la alcaldesa María Dolores Mansilla Huerta, el secretario Cepeda Anaya informó que incluso se había planteado la demolición total de lo existente para iniciar de cero; sin embargo, la última versión oficial dada a conocer el 5 de octubre es que se conservará la estructura y se complementará.

Obra forma parte de paquete de contratos en Tamaulipas

La obra forma parte del paquete de 200 contratos por mil 900 millones de pesos que el Gobierno de Tamaulipas tiene pendiente de licitar entre octubre y diciembre de este año, de un total de 350 contratos anuales, destinados a obras hidráulicas, pavimentación y carreteras.