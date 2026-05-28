Puente Magiscatzin se vuelve peligroso por cruce peatonal

Ante el riesgo, se recomienda a los peatones tomar las precauciones debidas, sobre todo a niños y adultos mayores al cruzar

Las escalinatas construidas en la parte lateral del puente Magiscatzin en el municipio de González, Tamaulipas, representan un riesgo latente para los peatones que tienen que cruzar esta vía de comunicación para llegar a sus comunidades.

Al no contar con barandales adecuados y tener escalones desgastados por el tiempo, pueden provocar caídas, sobre todo cuando las personas se paran a tomar la foto del recuerdo, o simplemente llegar a sus domicilios.

El área carece de señalización suficiente y el paso se vuelve peligroso si hay humedad o si se transita de noche.

Ante el riesgo, se recomienda a los peatones tomar las precauciones debidas, sobre todo a niños y adultos mayores al cruzar; principalmente hacerlo de día, atendiendo la visibilidad y el flujo de vehículos que circulan cerca.

Puente nuevo estilo San Francisco refuerza seguridad

Con el paso de los años, el puente original presentó deterioro en su estructura, por lo que fue necesario complementarlo con nueva infraestructura.

Para reforzar la seguridad y conservar su valor histórico, se construyó a un costado un puente moderno de tipo colgante, inspirado en el estilo del puente de San Francisco en California, Estados Unidos, lo que permite ahora el paso de vehículos pesados sin afectar la obra original.

Historia y belleza de estilo alemán

El puente Magiscatzin destaca por lo bello de su infraestructura, inaugurado por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés en agosto de 1948, y por la historia que guarda su construcción de estilo alemán, cuando se buscaba comunicar de forma segura la región con el centro del estado.

Su estructura de acero remachado y sus arcos lo convirtieron en un referente arquitectónico de la época, atrayendo hasta hoy a visitantes que se detienen a admirar el paisaje del río Guayalejo.

Símbolo de González que exige conservación

El puente Magiscatzin sigue siendo un símbolo de González y un punto obligado para quienes buscan una postal del Tamaulipas antiguo, pero su conservación y la seguridad de los visitantes y habitantes de la región requieren atención permanente de autoridades.