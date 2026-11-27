El secretario de turismo destacó la importancia de que el Gobierno federal haya elegido a Tamaulipas para desarrollar el evento en el puerto de Tampico

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos dejará a Tamaulipas dos beneficios directos: derrama económica y posicionamiento como destino de turismo de reuniones.

Así lo afirmó Benjamín Rodríguez Hernández, secretario de Turismo de Tamaulipas, durante el recorrido por los stands que comprenden las delegaciones de los 177 Pueblos Mágicos del país y a representantes de todos los estados.

“Para Tamaulipas, para la zona sur, hay muchos beneficios: el tema de la derrama económica, el tema de la proyección que nos da como destino de turismo de reuniones, el albergar 177 Pueblos Mágicos, todas las delegaciones de los Pueblos Mágicos y también a los estados, pues claro que nos deja mucho beneficio a Tamaulipas en estos dos aspectos”, sostuvo.

La cifra oficial es de 65 millones de pesos de derrama económica esperada.

Pero esa derrama, aclaró, no se limita a los cuatro días que está abierto el encuentro.

“Desde el lunes arrancamos con montajes, entonces toda esta derrama no solamente son los cuatro días que está abierto el encuentro, sino que desde antes empieza la proveeduría, todo este tema que también es derrama económica, que se queda aquí en el sur de Tamaulipas”, explicó.

El secretario destacó la importancia de que el Gobierno federal haya elegido a Tamaulipas para desarrollar el evento en el puerto de Tampico.

“Estamos bien contentos de tener este encuentro y también de que el Gobierno Federal nos haya visto para poder desarrollar este evento aquí en nuestro Tamaulipas”, afirmó.

Sobre los nuevos pueblos mágicos que busca Tamaulipas, Rodríguez Hernández confirmó que el mayor avance es Gómez Farías.

“Tenemos mucho avance con Gómez Farías, estamos muy optimistas con Gómez Farías”, dijo.

Añadió que se presentará al gobernador la postulación, y que podría sumarse uno o dos municipios más, para decidir cuál.

Por ahora, el trabajo se concentra en Gómez Farías, en coordinación con el municipio, para sumarlo a la nueva estrategia y tener otro pueblo mágico.

Tamaulipas tiene actualmente dos pueblos mágicos: Mier y Tula. Con Gómez Farías, pasaría a tres, mientras Hidalgo también lleva un considerable avance en la gestión.