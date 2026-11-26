Respecto a un posible convenio de coalición, Martínez señaló que todavía no está listo, aunque prevén que pueda concretarse a más tardar en enero de 2027

Miguel Ángel Martínez, integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, informó que el partido mantiene abiertas sus puertas a nuevos perfiles interesados en contender por cargos de elección popular. Añadió que esperan tener definidas a sus candidatas y candidatos en la entidad a más tardar en enero de 2027.

PT prevé definir posible coalición en enero de 2027

Respecto a un posible convenio de coalición, Martínez señaló que todavía no está listo, aunque prevén que pueda concretarse a más tardar en enero de 2027. De darse, indicó, se registraría formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal afirmó que el PT cuenta con una base de votantes y fuerza política en Tamaulipas, factores que dijo han contribuido al desempeño de las coaliciones en las que participa. Como ejemplo, mencionó la elección anterior para la gubernatura, en la que, a su juicio, la alianza entre el PT y Morena fue la más favorecida.

Partido se prepara para competir con o sin alianza

Finalmente, aseguró que el partido está preparado para contender en las elecciones de 2027, tanto en coalición como por cuenta propia, si no se generan las condiciones para una alianza.