Proyecto Génesis suministrará agua a industria de Altamira

De acuerdo con el dirigente empresarial, este volumen representa aproximadamente 33 por ciento del consumo total de agua del sector industrial,

El sector industrial del sur de Tamaulipas contempla que durante el primer semestre de 2027 pueda comenzar el suministro de agua tratada a empresas del corredor industrial de Altamira, como parte del Proyecto Génesis, iniciativa que busca fortalecer la seguridad hídrica de la región y reducir el consumo de agua de primer uso.

David Abel Hernández Games, presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), explicó que el proyecto tiene como uno de sus principales objetivos aprovechar las aguas residuales generadas por la comunidad, someterlas al tratamiento correspondiente y convertirlas en un insumo para los procesos industriales.

Primera etapa contempla inversión de 500 millones de pesos

La primera etapa contempla una inversión aproximada de 500 millones de pesos y permitirá disponer de alrededor de 500 litros por segundo de agua tratada para la industria.

De acuerdo con el dirigente empresarial, este volumen representa aproximadamente 33 por ciento del consumo total de agua del sector industrial, lo que permitiría disminuir de manera importante la utilización de agua de primer uso.

El proyecto integral, agregó, representa una inversión superior a los 6 mil millones de pesos y tendrá un desarrollo de largo plazo. Hernández Games estimó que en un periodo de cinco a seis años podría alcanzarse una cobertura cercana al 100 por ciento de las necesidades de agua tratada de la industria, aunque ello dependerá de la construcción y adecuación de infraestructura adicional.

El impacto del proyecto no se limitaría al sector productivo

El presidente de AISTAC destacó que al sustituir agua de primer uso por agua tratada, una mayor cantidad del recurso podría permanecer disponible en el sistema lagunario para atender las necesidades de la población, además de reducir la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

El proyecto también adquiere relevancia ante el interés de nuevas empresas por instalarse en la zona sur de Tamaulipas. Hernández Games señaló que compañías nacionales y extranjeras que analizan establecer operaciones en la región ya consideran como un factor importante la disponibilidad de agua tratada, debido al riesgo que representa para sus procesos depender exclusivamente de fuentes de agua de primer uso.

Incluso, señaló que la falta de disponibilidad de agua tratada ha sido uno de los factores considerados en decisiones relacionadas con proyectos de inversión que finalmente no llegaron a concretarse en la zona.

Otro de los aspectos destacados, es que la inversión del proyecto provendrá de la industria y empresas privadas, sin participación económica directa de los gobiernos federal, estatal o municipal, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista.

Con Génesis, el sector industrial pretende avanzar hacia un esquema de reúso del agua, en el que las aguas residuales de la comunidad sean tratadas y reincorporadas a los procesos productivos, reduciendo la extracción de agua de primer uso.