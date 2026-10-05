Proyectan renovar iluminación y seguridad en zona turística

El alcalde informó sobre un plan integral para iluminar los 1.2 kilómetros de escolleras y reforzar la videovigilancia en Playa Miramar.

Un proyecto integral para mejorar la iluminación, reforzar la seguridad y ordenar las actividades que se desarrollan en la zona de escolleras de Playa Miramar se encuentra en proceso de integración, informó el alcalde Erasmo González Robledo.

La propuesta contempla iluminar los aproximadamente 1.2 kilómetros que van desde el Obelisco hasta la punta de la escollera, mediante un sistema que incluiría iluminación dirigida hacia las rocas y los tetrápodos, con el objetivo de mejorar la visibilidad durante la noche y brindar mayores condiciones de seguridad a quienes recorren este punto turístico.

La propuesta deberá ser revisada con autoridades federales debido a la jurisdicción que existe sobre esta infraestructura.

Explicó que, de manera paralela, ya se tiene prevista la instalación de más de 260 lámparas solares a nivel de piso en Playa Miramar, mientras que el proyecto específico para las escolleras será presentado ante la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico y la Capitanía de Puerto, con el propósito de garantizar que las luminarias no interfieran con las condiciones de navegación.

El plan también contempla fortalecer la videovigilancia en este sector turístico. De acuerdo con el alcalde, se busca establecer coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el C5 para monitorear el corredor que comunica la Plaza de la Barra con las escolleras y posteriormente el tramo hacia la punta de la estructura. Además de la iluminación y vigilancia, el proyecto incorpora un componente de ordenamiento de la zona comercial ubicada en la Plaza de la Escollera, con la intención de mejorar las condiciones en que operan los establecimientos y ofrecer una imagen más ordenada a los visitantes.