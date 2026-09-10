Proyectan puente en el libramiento Emilio Portes Gil

Villarreal Anaya destacó que, además de este puente en el libramiento Emilio Portes Gil, se busca consolidar un libramiento sur de Matamoros

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que se gestiona la construcción de un puente vehicular sobre las vías del ferrocarril en el libramiento Emilio Portes Gil, en Matamoros, con el objetivo de completar este importante corredor vial.

El mandatario estatal explicó que durante la última visita de la presidenta de México a Tamaulipas tuvo la oportunidad de plantearle la necesidad de esta infraestructura, ante la importancia de contar con un paso que permita superar las vías ferroviarias y mantener la continuidad del libramiento.

Gestionan proyecto ante autoridades federales

Señaló que, tras recibir la instrucción de la presidenta, comenzaron las gestiones con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a nivel federal para analizar y desarrollar el proyecto.

Villarreal Anaya destacó que, además de este puente en el libramiento Emilio Portes Gil, se busca consolidar un libramiento sur de Matamoros, lo que permitiría mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura vial de la ciudad.

Obras fortalecerían el desarrollo de Matamoros

El gobernador resaltó que estas obras también contribuirán a acercar a Matamoros a los proyectos de desarrollo que se encuentran en marcha en la región, entre ellos el Puerto del Norte, cuya segunda etapa ya presenta avances.

Añadió que la construcción de esta infraestructura forma parte de las acciones encaminadas a generar mejores condiciones de conectividad y favorecer el crecimiento económico de Matamoros y de toda la región fronteriza.