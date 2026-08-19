Proyectan nuevas rutas de transporte para el hospital de Madero

Ciudad Madero analiza nuevas rutas de transporte al Hospital General y Bienestar, mientras Tamaulipas proyecta mejorar la vialidad en la zona.

El Gobierno Municipal de Ciudad Madero y la Dirección de Transporte Público analizan la incorporación de nuevas rutas que permitan mejorar el acceso al nuevo Hospital General y Bienestar, recientemente inaugurado en esta ciudad.

El alcalde Erasmo González Robledo informó que ya se sostuvo una reunión con el delegado de Transporte Público y que actualmente existen dos rutas que llegan hasta el nosocomio, por lo que se busca ampliar el servicio.

Señaló que este mismo día se mantendrían reuniones con autoridades de Transporte Público para evaluar la ampliación de recorridos, ante la importancia de garantizar alternativas de movilidad para pacientes, familiares, trabajadores y usuarios del nuevo hospital.

Destacó que la accesibilidad será fundamental conforme aumente la demanda de atención médica en esta institución.

De manera paralela, el Gobierno de Tamaulipas analiza un proyecto para mejorar la infraestructura vial en los alrededores del hospital, con el objetivo de facilitar el acceso y generar mejores condiciones de movilidad.

González Robledo indicó que se espera que el secretario de Obras Públicas del Estado presente próximamente este proyecto, que contempla alternativas para mejorar la conectividad hacia la zona hospitalaria.