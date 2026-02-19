Proyectan dos prepas para ampliar cobertura educativa en Reynosa

Para el año 2026, el Gobierno Federal autorizó un financiamiento por 280 millones de pesos para infraestructura educativa en el estado de Tamaulipas

Luego de que fue expuesto el caso de la Escuela Primaria Fidencio Trejo Flores, se hizo visible la necesidad de construir nuevas escuelas preparatorias en la ciudad de Reynosa, por lo que autoridades del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa acudieron a la localidad para confirmar una inversión cercana a los 80 millones de pesos destinada a la edificación de dos nuevos planteles de nivel medio superior.

“Vamos a construir un Cobat en la salida a Monterrey a la altura de un lugar conocido como Ventura; fuimos a ver también un terreno allá en el fraccionamiento Pirámides donde se pretende construir un bachillerato de la DGETI, es decir, un CBTis”, dijo Sergio Castillo, director ITIFE

Posteriormente, se dio a conocer que Reynosa se encuentra entre las ciudades más beneficiadas por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, al concentrar más de $150 millones de pesos aplicados en alrededor de 150 obras de infraestructura escolar en distintos planteles del municipio.

“Nos hemos empleado en construcción de aulas nuevas, laboratorios, servicios sanitarios, y la construcción también de subestaciones eléctricas. El día de ayer estuve en la Egidio Torre Cantú; como ustedes recordarán, había una inquietud muy fuerte de los padres de familia de esa escuela por la falta de suministro de energía eléctrica. Ayer, cosas de que la obra se encuentra terminada”

Para el año 2026, el Gobierno Federal autorizó un financiamiento por 280 millones de pesos para infraestructura educativa en el estado de Tamaulipas, recursos que permitirán continuar, desde ahora, con la atención y solución de los daños ocasionados por las lluvias registradas durante el mes de marzo de 2025.