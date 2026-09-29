Provocan intensas lluvias severas inundaciones en Tampico

Familias de la zona sur enfrentaron momentos de angustia tras el desbordamiento de agua que ingresó a domicilios y calles.

Las lluvias registradas durante el fin de semana provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos sectores de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

En las zonas más bajas, familias enfrentaron momentos de angustia al observar cómo, en cuestión de minutos, el agua comenzó a subir hasta ingresar a sus domicilios.

En algunos sectores, las calles quedaron convertidas prácticamente en lagunas, dificultando el desplazamiento de los habitantes. Imágenes captadas durante la contingencia mostraron a familias tratando de avanzar entre el agua, mientras vecinos colocaron barreras con mecates para impedir el paso de vehículos, debido al riesgo de que quedaran atrapados en las zonas anegadas o provocaran un mayor ingreso de agua hacia las viviendas.

En Altamira, Protección Civil reportó acumulados superiores a tres pulgadas y media en algunos puntos de la zona sur, por lo que se mantuvieron recorridos de supervisión en drenes, vialidades y sectores considerados de riesgo, entre ellos La Pedrera.

En Ciudad Madero, sectores como Talleres, Hidalgo Oriente e Hipódromo registraron acumulación de agua, con alrededor de nueve manzanas afectadas en Hidalgo Oriente.

La contingencia también dejó daños materiales. Se reportó el hundimiento de algunos vehículos que cayeron en zanjas abiertas que quedaron cubiertas por el agua, además de afectaciones a enseres domésticos en viviendas donde el nivel alcanzó el interior de los domicilios.

Equipos de bombeo fueron instalados en distintos puntos y cuerpos de emergencia realizaron labores para facilitar el desalojo del agua.

Aunque durante el transcurso del día las precipitaciones disminuyeron y los niveles se mantuvieron altos en algunos sectores, las autoridades mantuvieron vigilancia en las zonas bajas y pidieron a la población extremar precauciones.

El llamado fue evitar circular por calles inundadas, no intentar atravesar corrientes o acumulaciones profundas y mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevas lluvias.