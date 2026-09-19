Provocan choques de tráileres caos vehicular en Altamira

En un lapso de dos horas, el corredor industrial hacia el puerto de Altamira registró tres percances que colapsaron la vialidad local.

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La saturación vehicular durante las horas pico, aunada al constante tránsito de unidades de carga que ingresan o salen de la zona del Puerto de Altamira, está generando un escenario de riesgo para automovilistas y transportistas, con accidentes que dejan daños materiales, personas lesionadas y serias complicaciones a la circulación.

Un ejemplo se registró durante la mañana de este jueves, entre aproximadamente las ocho y las diez de la mañana, cuando en un radio cercano a dos kilómetros, sobre la Avenida de la Industria y el Bulevar de los Ríos, se reportaron tres percances viales en los que estuvieron involucrados tractocamiones y otras unidades.

Uno de estos accidentes ocurrió frente a las instalaciones de Indelpro, sobre el Bulevar de los Ríos, donde un tractocamión de la empresa Transportes TLP colisionó contra una camioneta Toyota Hilux color gris.

El conductor del tractocamión señaló que ambas unidades realizaban una vuelta en “U” en un punto donde esta maniobra está permitida y aseguró que la camioneta se atravesó, siendo alcanzada por un costado.

Minutos antes, otro percance se registró frente al acceso a Monte Alto, donde un tráiler impactó una patrulla de la Guardia Estatal, accidente que dejó como saldo preliminar a dos elementos policiacos lesionados y generó un fuerte congestionamiento vehicular en este punto de Altamira.

Estos hechos dejan en evidencia las complicaciones que enfrenta la movilidad en este corredor industrial, donde coinciden durante las horas de mayor tráfico de vehículos particulares, transporte público y un elevado número de unidades pesadas que movilizan mercancías hacia y desde el puerto.

Serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas y responsabilidades de cada accidente, mientras se mantiene el llamado a los conductores a extremar precauciones al circular por esta zona.