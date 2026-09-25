Provoca apagón en aduana filas de tráileres en Laredo, Texas

La falta de energía eléctrica en el lado mexicano del Puente del Comercio Mundial provocó la acumulación de camiones de carga.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una interrupción en el servicio de electricidad en la Aduana mexicana, en el área de importación del Puente Internacional del Comercio Mundial de Nuevo Laredo, originó graves problemas de tráfico en Laredo, Texas.

La Policía de Laredo tuvo que intervenir para pedir a los automovilistas de su ciudad, evitar las áreas que conducen al Puente del Comercio Mundial, al estar obstruidas por la larga fila de tráileres que se acumularon por no poder cruzar hacia el lado mexicano.

La Policía de Laredo emitió un comunicado en el que confirmó una interrupción de la electricidad en el lado mexicano del puente de carga, así como una importante congestión de tráfico. Se desplegaron recursos para manejar el embotellamiento y desviar a los automovilistas para que no quedaran atrapados entre las filas de tráileres.

Por unos momentos el servicio se normalizó, pero después nuevamente falló.

En el caso de exportación no hubo afectación y la operación fue normal.

Autoridades aduaneras no se pronunciaron al respecto.